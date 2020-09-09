«Ни на каком этапе это не была борьба против России»: Светлана Тихановская обратилась к россиянам

Тихановская рассказала о том, что происходило в последнее время в Беларуси. У Лукашенко, по ее словам, не было шансов переизбраться, так как народ был недоволен его политикой, которая привела к многолетнему экономическому кризису, отсутствию прав и свобод и другим проблемам в стране. Затем Лукашенко проиграл на выборах и полностью сфальсифицировал их результаты. А когда люди вышли на протесты, решил жестко их подавить.

Светлана Тихановская в своем новом видео обратилась к россиянам. «К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — заявила она.

Тихановская отметила, что протесты «ни на каком этапе не были борьбой против России». Белорусы заинтересованы в хороших отношениях со всеми соседними государствами при сохранении собственного суверенитета, добавила она.

«Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно удерживающему власть диктатору. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами и транслировать их мнения.

Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народы друг против друга.

Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решениям политиков — ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ», — сказала Тихановская.

Вчера Александр Лукашенко встретился в Минске с представителями некоторых российских СМИ. Он ответил на вопросы о протестах, оппозиции, действиях силовиков и не только. «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — сказал он.