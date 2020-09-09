Американский штат Орегон окутала красная мгла из‑за лесных пожаров

На западе США, в штатах Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо, бушуют рекордные лесные пожары. Самая сложная ситуация сейчас сложилась в Орегоне: один из округов даже окутала красная мгла, сообщает Stormnews со ссылкой на Oregon Public Broadcasting.

Красная мгла, или красный туман, — редкое природное явление, в основном встречающееся в северных широтах. Также возникает из‑за дыма от пожаров на больших территориях: так, в прошлом году красную мглу наблюдали жители Индонезии. В Орегоне красная мгла опустилась на округ Мэрион, где были эвакуированы жители сразу четырех городов: Милл-Сити, Стейтона, Скоттс-Миллса и Саблимити.