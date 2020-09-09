Американский штат Орегон окутала красная мгла из‑за лесных пожаров

На западе США, в штатах Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо, бушуют рекордные лесные пожары. Самая сложная ситуация сейчас сложилась в Орегоне: один из округов даже окутала красная мгла, сообщает Stormnews со ссылкой на Oregon Public Broadcasting.
Красная мгла, или красный туман, — редкое природное явление, в основном встречающееся в северных широтах. Также возникает из‑за дыма от пожаров на больших территориях: так, в прошлом году красную мглу наблюдали жители Индонезии. В Орегоне красная мгла опустилась на округ Мэрион, где были эвакуированы жители сразу четырех городов: Милл-Сити, Стейтона, Скоттс-Миллса и Саблимити.
Экстренно эвакуированы также жители округов Дуглас, Клакамас и Лейн — в последнем огнем уничтожены по меньшей мере 100 строений. Площадь двух самых крупных пожаров в Орегоне составляет 81 тыс. гектаров.
В штате Калифорния горят рекордные 881,4 тыс. гектаров. Огонь уничтожил или нанес ущерб 3866 домам и постройкам. Восемь человек погибли из‑за стихийного бедствия.
В штате Вашингтон сгорело 134 тыс. гектаров леса. Без света остались около 100 домов.
В штате Колорадо с 13 августа бушует лесной пожар Cameron Peak Fire площадью 41,5 тыс. гектаров. В округе Лаример свои дома пришлось покинуть жителям нескольких населенных пунктов, а в столице штата Денвере выпал пепел.