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В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Дискавери»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:24

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Дискавери», который начнет выходить на CBS All Access с 15 октября.

В ролике можно увидеть как уже известных зрителям героев, так и новых персонажей, в том числе трангендерного мужчину по имени Грей — его сыграл Иэн Александер, и гендерквира Адиру, роль которой исполнила Блу дель Баррио.

Третий сезон шоу расскажет о приключениях команды звездолета во главе с Майклом Бернемом в 3188 году, то есть через 930 лет после сюжета предыдущей истории. Экипажу корабля предстоит объединиться и спасти Федерацию, оказавшуюся на грани исчезновения.

«Звездный путь» — американская научно-фантастическая медиафраншиза, включающая в себя несколько телевизионных сериалов и полнометражных фильмов. Ее старт отсчитывается с 8 октября 1966 года, когда на экраны впервые вышел оригинальный сериал Джина Родденберри. «Звездный путь: Дискавери» является приквелом первого шоу, его премьера состоялась осенью 2017 года.

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