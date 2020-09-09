Умер автор сценария фильма «Пианист» Рональд Харвуд

Британский писатель, драматург и сценарист Рональд Харвуд, известный как автор фильмов «Пианист», «Скафандр и бабочка», «Австралия» и «Костюмер», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на семью кинематографиста.

Харвуд скончался у себя дома в британском графстве Сассекс. Причины смерти писателя, в 2003 году ставшего лауреатом премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, не сообщаются.

Сценарист родился в 1934 году в Кейптауне, а в 1951 году он переехал в Лондон, чтобы стать актером. Настоящая фамилия Рональда Харвуда — Хорвиц. В 2010 году его посвятили в рыцари. Как отмечает The Telegraph, Харвуд считается одним из великих британских драматургов послевоенного времени.