Билли Айлиш выпустит собственную коллекцию дизайнерских укулеле

Певица самостоятельно разработала дизайн инструментов: они получились черными, выполнеными из дерева сапеле и ореха. Украшены укулеле золотистым узором в виде человеческих фигурок, также на них нанесен автограф Айлиш. Стоимость одного инструмента со встроенным предусилителем составила 300 долларов.

«Я начала сочинять музыку именно для укулеле и сама придумывала разные способы, как это можно делать. Правила тут очень простые. Если ты знаешь три аккорда, ты можешь сыграть почти любую песню. Надеюсь, мой вариант гавайской гитары вдохновит людей не только на игру, но и на сочинение музыки — любой может это сделать», — рассказала Айлиш.

Сама певица играет на укулеле с шести лет и до сих пор использует этот инструмент в своих музыкальных сочинениях — например, в треках «Party Favor» и «8». Научиться играть на укулеле шесть песен Айлиш можно с помощью обучающих видео на сайте Fender Play.

На прошлой неделе Билли Айлиш представила другой свой дизайнерский проект — логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.