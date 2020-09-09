Смартфоны на Android смогут идентифицировать незнакомые номера при звонке

Google объявила о запуске новой функции «Подтвержденные звонки» для телефонов на базе Android. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Теперь Android-устройства смогут идентифицировать незнакомые номера при звонке. Это будет касаться деловых звонков: во время них на экране пользователя появится информация о названии звонящей компании, логотип бренда, значок подтверждения и причина звонка.

Как отмечают в Google, нововведение должно помочь в борьбе со спамом и мошенническими звонками, которые подрывают доверие к бизнесу. Чтобы присоединиться к программе, представителям бизнеса нужно подать заявку в Google.

«Первые результаты показывают, что она [функция] повышает вероятность того, что на вызов ответят. Это, в свою очередь, помогает сократить бизнес-расходы», — рассказывают в Google.

Функция автоматически станет доступна в предустановленном приложении Google Phone. Также сервис можно загрузить: приложение уже доступно в США, Мексике, Бразилии, Испании и Индии. В Google обещают, что вскоре сервис появится и в других странах.

В Google подчеркивают, что технология не предполагает собирание и хранение информации о звонках и какой‑либо передачи этих данных партнерам.