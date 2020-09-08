Михаил Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина «Пар»

Актер Михаил Ефремов, осужденный сегодня на восемь лет колонии общего режима за ДТП с гибелью человека, прочитает сотрудникам СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», сообщает«Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

«Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу «Пар» для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу», — рассказала Литвинович.

Ранее автор произведения Иван Охлобыстин сообщил прессе, что написал пьесу «Пар» специально для Ефремова. В ней актер должен передать ощущение неопределенности грядущей катастрофы — действие «Пара» происходит в древнем Риме. По словам Охлобыстина, Ефремов «был увлечен пьесой и мечтал о ее постановке».

Днем Ефремова признали виновным в ДТП, повлекшем за собой смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Актера поместили в СИЗО. По словам Литвинович, в камере вместе с Ефремовым находятся еще двое мужчин — гражданин России и гражданин Беларуси.

3 сентября Ефремов признал в суде свою вину и выступил с последним словом. Он заявил, что раскаивается, а «алкоголь — дикое зло». Актер назвал срок, который запросил прокурор, «кровожадным» и «смертельным» и отметил, что не доживет до освобождения. Также он зачитал стихи о погибшем Сергее Захарове.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c другой машиной. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.