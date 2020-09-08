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В США тонущего трезвенника спасли священники на плавучем баре

Анастасия Цой
Сегодня в 22:25

В городе Олбани, штат Нью-Йорк, священники на плавучем баре спасли тонущего человека, у которого раньше были алкогольная и наркотическая зависимости. Последние семь лет он ведет здоровый образ жизни, сообщает местное издание «Whec».

Американец Джимми Макдональд приехал с семьей на озеро Джордж, чтобы покататься на каяках. Он допустил несколько ошибок, которые привели к тому, что он чуть не утонул: во-первых, не проверил, подходит ли ему спасательный жилет, а, во-вторых, уже на воде слишком отдалился от семьи. Его каяк перевернуло, и мужчина оказался за бортом. Спасательный жилет, который оказался слишком мал, сдавил шею, и Макдональд не мог выбраться сам.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, американец решил не звать на помощь других каякеров, которые в тот момент проплывали рядом. По его словам, он рассчитывал на собственные силы. Макдональд пытался самостоятельно забраться обратно в каяк, а, когда понял, что у него не получится, начал молиться.

Мужчину спасли католические священники на плавучем баре. Сам Джимми видит в этом иронию: «Разве это не забавно? Я был трезвенником семь лет, а меня спас плавучий бар!».

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