Microsoft анонсировал «самый маленький Xbox». Он будет стоить 300 долларов

Microsoft анонсировал выход «самого маленького Xbox за все время» — Xbox Series S. Компания рассказала о новинке в твиттере после недавней утечки в сеть дизайна консоли.

Младшая версия консоли нового поколения выйдет одновременно с основной — 10 ноября 2020 года. Большая модель будет стоить 499 долларов, а маленькую можно будет купить за 299 долларов. Xbox Series S отличается от «старшего брата» размером: приставка в два раза меньше. Кроме того, Series S не имеет дисковода и поддерживает игры в разрешении 1080p вместо 4K.