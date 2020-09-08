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Microsoft анонсировал «самый маленький Xbox». Он будет стоить 300 долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:46

Microsoft анонсировал выход «самого маленького Xbox за все время» — Xbox Series S. Компания рассказала о новинке в твиттере после недавней утечки в сеть дизайна консоли.

Младшая версия консоли нового поколения выйдет одновременно с основной — 10 ноября 2020 года. Большая модель будет стоить 499 долларов, а маленькую можно будет купить за 299 долларов. Xbox Series S отличается от «старшего брата» размером: приставка в два раза меньше. Кроме того, Series S не имеет дисковода и поддерживает игры в разрешении 1080p вместо 4K.

Многим пользователям соцсетей внешний вид Xbox Series X показался странным: они сравнивали дизайн приставки со стиральными машинами, магнитофонами, колонками, старыми радиоприемниками, варочными панелями и кондиционерами.

Старшую версию консоли Xbox Series X компания представила в прошлом декабре. А в июне Sony впервые показала ее будущего конкурента — игровую консоль PlayStation 5.

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