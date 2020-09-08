TikTok пытается удалить популярное видео с суицидом

Социальная сеть TikTok пытается удалить и сделать невозможным для доступа популярный ролик с записью суицида мужчины, сообщает Би-би-си.

Видео в течение нескольких недель публиковалось в подборках для пользователей TikTok. Также оно появлялось в других соцсетях — Instagram. Facebook и Twitter. Многие пользователи жаловались на ролик и заявляли, что травмированы его содержанием.

«Моя дочь была в состоянии шока, до сих пор находится в состоянии шока, и это может оставаться с ней в течение нескольких месяцев, — рассказала мать 14-летней пользовательницы приложения. — Я позвонила в полицию, но они напомнили мне, что это не их работа — следить за интернетом».

Социальная сеть удалила оригинальное видео, впервые появившееся на фейсбуке, и заявила, что запретила повторное размещение его на платформе. Копии ролика также удаляются с помощью автоматизированной системы, сообщили в TikTok.

«Наши системы автоматически обнаруживают и помечают эти клипы как нарушающие нашу политику в отношении контента, который продвигает или способствует самоубийству», — рассказал представитель TikTok.

В соцсети призвали не делиться и не просматривать скандальный ролик из уважения к погибшему и его семье. Однако некоторые пользователи продолжают распространять видео, маскируя его под видео о котятях или другой контент.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых блогеров на платформе TikTok.