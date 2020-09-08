В Spotify может появиться караоке

Караоке в Spotify обнаружила программистка Джейн Манчун Вонг, которая исследовала код приложения. Она также приложила соответствующий скриншот. До этого Манчун Вонг уже находила в исходниках приложения видеоподкасты и даже режим виртуального концерта.

Уточняется, что режим караоке в Spotify может оказаться разумным решением — в Китае караоке-приложение WeSing, например, очень популярно, в прошлом году оно собирало в среднем 10 млн записей в день и при этом завладело 77% рынка, то есть, это вполне перспективное направление.

При этом, правда, видеостриминговая платформа Twitch наоборот решила отказаться c 1 января от сервиса караоке Twitch Sings. Уже в декабре компания начнет отказываться от лицензионных соглашений с правообладателями. Руководство Twitch объяснило это решение желанием развивать коммьюнити платформы другими способами (пока не уточняется, какими).

Spotify появился в России 15 июля этого года. Сервис должен был выйти на российский рынок в 2014–2015 году, но постоянно сталкивался с различными проблемами: экономическим и политическим кризисом, новыми законами, которые ужесточают работу в России иностранных зарубежных сервисов, и другими. «Афиша Daily» писала, что это за сервис,какие у него есть полезные функции, а также взяла интервью у руководителя его российского отделения.