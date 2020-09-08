Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в Синьцзяне: там находятся лагеря для уйгуров

Студию Disney раскритиковали за съемки фильма «Мулан» в китайской провинции Синьцзян. В финальных титрах были слова благодарности государственным структурам провинции, где находятся так называемые «лагеря перевоспитания» для уйгуров (народа, исповедующего ислам и отчасти живущего на территории Китая).

Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать картину, чтобы не поддерживать китайскую политику в отношении уйгуров и создателей фильма, которые считают нормальным сотрудничество с властями, ведущими такую политику.

Все твиты можно посмотреть по хештегу #BoycottMulan.