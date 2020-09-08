перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Microsoft анонсировал «самый маленький Xbox». Он будет стоить 300 долларов 21:46
TikTok пытается удалить популярное видео с суицидом 21:25
Searchlight Pictures/YouTube Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд
Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд 21:10
В Петербурге полиция угрожает отправить школьницу в психдиспансер за выход на пикет 20:40
Приговор Михаилу Ефремову, трейлер новой экранизации «Ребекки» и другие новости дня 20:15 Дайджест
Оперштаб Москвы выпустил стикерпак в телеграме, посвященный вакцине «Спутник V» 19:29
Москва попала в топ-5 экологического рейтинга регионов России. На первом месте — Тамбовская область 19:22
Пресс-материалы Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь»
Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь» 19:03
Появились слухи, что Бэнкси — ведущий детской телепрограммы. Тот все отрицает 19:03
В Чечне задержали модератора оппозиционного чата. На видео он раскаивается и садится на бутылку 18:24
Итальянские ученые выразили сомнения в подлинности данных о российской вакцине 18:14
В Рязани учитель мастурбировал перед школьницей. Он сказал, что пытался убрать эрекцию 18:13
В Тюменской области пятиклассникам устроили имитацию захвата заложников. Одному ребенку стало плохо 17:50
Netflix/YouTube Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка»
Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка» 17:12
В Москве отменили традиционный гастрономический фестиваль. Впервые за его историю 17:00
«Я просто так не уйду»: Александр Лукашенко ответил на вопросы российских СМИ о ситуации в Беларуси 16:45
Вечеринка по поводу раскрытия пола ребенка спровоцировала пожар в Калифорнии на тысячи гектаров 16:24
На штаб Алексея Навального в Новосибирске напали. Кто‑то разбил в здании бутылку с сероводородом 15:58
Solen Feyissa/Unsplash Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна
Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна Обновлено в 15:34
Проект «То-на-то» представит экологичную коллекцию одежды на ярмарке Cosmoscow в Москве 15:26
Отключить рекламу

Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд

Анастасия Цой
Сегодня в 21:10

На ютьюб-канале кинокомпании Searchlight Pictures появился трейлер фильма «Nomadland» («Земля кочевников»). Главную роль в картине исполнила Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Картина рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется на фургоне в путешествие по Америке как кочевник. В проекте принимали участие и настоящие кочевники.

Режиссером фильма выступила Хлоя Чжао, которая также снимает супергеройский фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек. Выход «Земли кочевников» запланирован на декабрь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света

Другие материалы по темам

Люди
Фрэнсис Макдорманд
Сальма Хайек
Хлоя Чжао
Анджелина Джоли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить