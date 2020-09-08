Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд

На ютьюб-канале кинокомпании Searchlight Pictures появился трейлер фильма «Nomadland» («Земля кочевников»). Главную роль в картине исполнила Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Картина рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется на фургоне в путешествие по Америке как кочевник. В проекте принимали участие и настоящие кочевники.