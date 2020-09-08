Приговор Михаилу Ефремову, трейлер новой экранизации «Ребекки» и другие новости дня

Михаила Ефремова признали виновным по делу об аварии в центре Москвы, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров, и назначили ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также актер должен будет выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей.

Александр Лукашенко встретился в Минске с представителями некоторых российских СМИ. Он ответил на вопросы о протестах, оппозиции, действиях силовиков и не только. «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — сказал он.

Члена Координационного совета и главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали на границе Беларуси и Украины. По словам пограничников, она вместе с двумя другими оппозиционерами пыталась покинуть страну, создав угрозу жизни военнослужащему. Ее соратники это отрицают: по их словам, женщина не собиралась уезжать, а накануне ее затолкали в фургон и увезли в неизвестном направлении.

В Тюменской области пятиклассникам устроили учения по борьбе с терроризмом: их «захватили» в заложники. При этом школьников не предупредили, что это тренировка, так что они воспринимали происходящее всерьез. В итоге одному из детей стало плохо.

Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро француза, пытавшегося украсть песок с пляжа. Мужчину задержали в аэропорту с двумя килограммами песка в бутылке.

Иван Ургант прокомментировал разговор Варшавы и Берлина, якобы перехваченный белорусскими спецслужбами. Он заявил, что программа провела собственное расследование и рассекретила тех самых Ника и Майка.

Актер и режиссер Дейв Франко станет специальным гостем фестиваля Comic Con Russia. Он представит свой новый фильм — хоррор «Кто не спрятался». Картина с Элисон Бри и Дэном Стивенсом в главных ролях выйдет в российский прокат уже в октябре.

Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка». Главные роли в фильме исполнили Лили Джеймс и Арми Хаммер, а режиссером выступил автор «Высотки» и «Перестрелки» Бен Уитли.

Группа New Order выпустила новый сингл «Be a Rebel» — первый за пять лет. А Feduk представил песню «Краски», в сентябре у него должен выйти альбом, полностью спродюсированный группой Cream Soda.

В летнем кинотеатре Garage Screen 15 сентября покажут первые два эпизода мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть». При этом вторую серию зрители увидят даже раньше мировой премьеры.