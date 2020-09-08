В Петербурге полиция угрожает отправить школьницу в психдиспансер за выход на пикет

Известно, что школьницу задержали 5 сентября после акции солидарности с хабаровчанами. На акции девушка держала два плаката: один из них был пустым, а на втором было написано: «Настолько отвратительно, что сказать уже нечего». Калинкина рассказала, что ее подкараулили в подземном переходе и насильно затащили в автозак.

В Петербурге полиция угрожает отправить 15-летнюю Елизавету Калинкину в психоневрологический диспансер за выход на пикет. Об этом рассказали в твиттере петербургской фракции движения «Гражданское общество».

В отделении полиции школьнице угрожали, она была вынуждена дать номер матери. Когда мать приехала забирать ее, она ударила дочь. При этом женщине объяснили, как отправить подростка в психоневрологический диспансер через МВД.

Из страха побоев девушка ушла из дома, ее мать заявила об этом в полицию. Калинкина вынуждена скрываться, так как не хочет оказаться в психдиспансере, социальном центре для подростков из проблемных семей или приюте, где уже была ранее и где, по ее словам, не менее отвратительные условия, чем дома.

«Полиция в отношении Лизы превысила полномочия: несмотря на отсутствие состава правонарушения, она была задержана, в отделе полиции на нее оказывали психологическое давление. Мы требуем наказать преступников», — говорят в петербургской фракции движения «Гражданское общество».

Ранее ФСБ принудительно отправила еще одну школьницу в психдиспансер из‑за подписки на группу «Колумбайн» в «ВКонтакте». Сотрудники службы ворвались в ее дом в пять утра, запугали родителей и заставили подписать «добровольное» соглашение об обследовании. Хотя подростка обещали отпустить через несколько дней, этого не произошло: главврач диспансера обратился в суд с требованием принудительно госпитализировать школьницу из‑за «деструктивного поведения». Он заявлял, что девочка может представлять опасность для себя и окружающих.

1 сентября суд удовлетворил требование главврача. При этом профессор и доктор медицинских наук Владимир Менделевич, привлеченный «Агорой» в качестве эксперта, не нашел оснований для госпитализации. Он назвал подобное решение «грубым нарушением принципов психиатрической диагностики». Сегодня стало известно, что школьницу выписали.