Оперштаб Москвы выпустил стикерпак в телеграме, посвященный вакцине «Спутник V»

Оперштаб Москвы выпустил стикерпак в телеграме, посвященный российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

В состав стикерпака вошли десять анимированных рисунков, героями которых стали флакончик с вакциной и зеленая молекула вируса. Каждый стикер сопровождается надписью, среди них — «Подхватили сами — делитесь с друзьями», «Королева бала всех перезаражала», «И как там в офисе?» и «Ладно, можешь без защиты».

Оперштаб с помощью стикеров призывает пользователей мессенджера стать добровольцами для дальнейшего исследования новой вакцины от COVID-19. По словам оперштаба, прививку во время тестирования смогут сделать 40 тыс. горожан.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины примут участие граждане Беларуси и, возможно, Мексики.