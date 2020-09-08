Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг регионов по экологическим показателям этим летом. Первое место в нем заняла Тамбовская область.

В первой пятерке по общим критериям также оказались Белгородская область, Республика Алтай, Алтайский край, Ульяновская область и Москва.

При этом Подмосковье оказалось в списке аутсайдеров, где также оказались и Ханты-Мансийский автономный округ, Севастополь, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Забайкальский край, Свердловская область, Челябинская область, Омская область и, наконец, Иркутская область, занявшая последнюю строчку.

«Возможно хорошая подготовка МЧС, Лесоохраны или периодические дожди нам подарили (за исключением южных регионов страны) вполне комфортное лето. Задыхались люди в основном не от дыма пожаров, а от промышленных выбросов. А вот нехватка питьевой воды очень серьезно сказалась в Республике Крым, в Севастополе, в Краснодарском крае. Плюс, не забывайте, на эти регионы пришлась основная туристическая нагрузка из‑за закрытых внешних границ, количество отдыхающих увеличилось в разы, а очистных сооружений в этих регионах намного больше не стало. Отсюда и их падение в рейтинге», — подвел итоги лета председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.