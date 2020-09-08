Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь»

Выставочный проект Faces & Laces в следующем году отметит 15-летие и запустит новый формат для выставки Faces & Laces 2021. Об этом рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.

Проекты этого и следующего годов, а также ивент «Faces & Laces 2021 будут связаны единой концепцией — «Любовь/From Faces & Laces with Love».

Faces & Laces запустят серию мультидисциплинарных проектов, «связанных концепцией любви и направленных на регулярную поддержку локальной независимой сцены». Также эти проекты будут постоянно освещать текущие тенденции и наиболее важные феномены уличной культуры последних лет.

Faces & Laces объединят на одной платформе проекты профильных комьюнити, самостоятельных творческих единиц и глобальных представителей индустрии.

«Любовь — это основной и самый естественный инструмент, благодаря которому все эти годы Faces & Laces придерживается своей идеологии и способствует развитию локальной сцены в условиях агрессивной действительности. Любовь наполняет смыслом культуру, которой живет команда Faces & Laces, приносит пользу всем участникам процесса и дает качественный результат», — заявил идеолог бренда Дмитрий Оскес.

В 2021 году исполнится 15 лет, с тех пор как выставка Faces & Laces провела свой первый ивент и «объединила представителей музыкального андеграунда, бренды и независимые творческие единицы в одном пространстве, задавшись целью экспонировать их в правильном контексте».