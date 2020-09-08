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Итальянские ученые выразили сомнения в подлинности данных о российской вакцине

Семён Гудошников
Сегодня в 18:14

Группа итальянских ученых опубликовала открытое письмо, в котором усомнилась в подлинности данных о российской вакцине от коронавируса.

В исследовании эффективности вакцины, опубликованном в журнале Lancet, ученые обнаружили статистические аномалии. Так, в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же шаблоны данных, даже если речь идет о разных добровольцах.

К примеру, титр (то есть уровень) антител в крови на 21 и 28 день после иммунизации совпадает у добровольцев из двух разных групп, хотя им вводили различные компоненты вакцины.

«Хотя мы понимаем, что в этом случае исследуемая переменная является дискретной <…> нам все же кажется, что на основе простых вероятностных оценок факт совпадения такого большого количества фрагментов данных в разных экспериментах маловероятен», — говорится в письме.

Подобные совпадения итальянские ученые нашли и при описании других характеристик, к примеру уровня пролиферации (то есть разрастания) клеток.

Авторы письма также отметили, что в статье не приводятся исходные числовые данные приборов и не указано достаточное количество характеристик выздоравливающих пациентов. Из‑за этого, по мнению ученых, нельзя сделать вывод об эффективности прививки.

Сотрудник Центра Гамалеи Денис Логунов, который руководил созданием вакцины, заявил в разговоре с «Медузой», что ошибок в публикации нет. По его словам, «данные по титрам именно такие», какими они представлены в статье. Отвечать на открытое письмо Логунов не собирается, но, если редакция The Lancet обратится за пояснениями, создатели вакцины будут готовы их предоставить.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний — осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.

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