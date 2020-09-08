В Чечне задержали модератора оппозиционного чата. На видео он раскаивается и садится на бутылку

В Чечне задержали модератора чата оппозиционного телеграм-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева. Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии» со ссылкой на администраторов канала.

Тепсуркаев несколько дней назад написал одному из администраторов канала, что «проговорился кадыровцу и за ним пришли». После этого связь с ним прервалась, местонахождение активиста неизвестно. 7 сентября появилось видео, на котором молодой человек стоит на коленях полностью раздетым, а после этого садится на бутылку. «Я себя наказываю и передаю эстафету администраторам канала «1ADAT», — говорит он.

Оппозиционный активист и блогер Тумсо Абдурахманов назвал случившееся экстраординарным событием «даже для кадыровской Чечни»: «Если до сих пор за инакомыслие нас пытали, сажали в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам, заставляли публично извинятся, изгоняли из республики, убивали и под покровом ночи, как собак, закапывали на кладбищах и высшей мерой наказания было публичное снятие штанов, то сейчас кадыровцы расширили окно Овертона до публичного сажания на бутылку».

«Кавказ.Реалии» обратился за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека при главе Чечни. В пресс-службе изданию ответили, что знают о случившемся, однако ни сам пострадавший, ни его родные не обращались в аппарат. «Однако сотрудники уполномоченного со своей стороны готовы заняться проверкой инцидента в связи с недопустимостью происходящего на видео», — заявили в пресс-службе.

Телеграм-канал «1ADAT» публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, его подписчики называют себя «борцами с режимом Рамзана Кадырова».