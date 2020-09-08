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В Рязани учитель мастурбировал перед школьницей. Он сказал, что пытался убрать эрекцию

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:13

В Рязанской области завели уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего после того, как 54-летний учитель мастурбировал перед семиклассницей.

Сообщается, что девочка, учащаяся в седьмом классе школы Кораблинского района, сняла на видео, как педагог мастурбирует, сидя прямо перед ней. Школьница, как уточняется, в тот момент была единственной присутствующей в классе, поэтому других свидетелей произошедшего нет. Ученица рассказала, что подобное происходит не в первый раз, и показала видеозапись матери.

По просьбе мамы девочки была организована проверка. Сейчас педагог уволен, пишет РИА «Новости», обстоятельства его приема на работу выясняла прокуратура.

Сам учитель, который, по информации «Лайфа», преподавал английский язык и историю, не отрицал произошедшего. Он объяснил свои действия так: во время занятия с школьницей у него произошла эрекция, и мастурбация была единственным выходом из ситуации. Он также извинился перед руководством школы.

По данным «Лайфа», у преподавателя не было психических отклонений, однако «школьники неоднократно замечали странные действия учителя под столом».

«Когда его принимали на работу, проверяли по всем параметрам. Из психоневрологического диспансера справка, об отсутствии судимости. Все как положено. Мужчина с хорошим образованием, семьей и детьми», — рассказали близкие к ситуации источники порталу «РЗН.info».

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