В Тюменской области пятиклассникам устроили имитацию захвата заложников. Одному ребенку стало плохо

В школе № 2 города Ишим Тюменской области пятиклассникам провели учения по борьбе с терроризмом: их «захватили» в заложники. При этом школьников не предупредили, что это тренировка, так что они воспринимали происходящее всерьез. В итоге одному из детей стало плохо.

Учения были приурочены к годовщине теракта в Беслане. Во время урока ОБЖ в пятый класс ворвались несколько мужчин в камуфляже, масках и с большой сумкой, которые якобы захватили школьников и учителя в заложники. Один из «террористов» забрался на подоконник.