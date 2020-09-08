В Тюменской области пятиклассникам устроили имитацию захвата заложников. Одному ребенку стало плохо

В школе № 2 города Ишим Тюменской области пятиклассникам провели учения по борьбе с терроризмом: их «захватили» в заложники. При этом школьников не предупредили, что это тренировка, так что они воспринимали происходящее всерьез. В итоге одному из детей стало плохо.
Учения были приурочены к годовщине теракта в Беслане. Во время урока ОБЖ в пятый класс ворвались несколько мужчин в камуфляже, масках и с большой сумкой, которые якобы захватили школьников и учителя в заложники. Один из «террористов» забрался на подоконник.
Одному из пятиклассников стало плохо, рассказали родители: «В классе находился ребенок с больным сердцем. После данного мероприятия родителям пришлось забрать его из школы, потому что ему стало плохо. Дома ему вызвали скорую».
Директор школы Татьяна Изох заявила, что родители исказили информацию: «У нас сейчас с родителями ведется разъяснительная работа, потому что информация в интернете была преподнесена неверно. На долю правды наслоилось много другой информации. Опровергать бессмысленно — выглядишь некрасиво.
В то же время пройти мимо этой информации нельзя. На публикацию в интернете уже отреагировали местные органы управления образования. Они начали проверку по данному факту. В частности, к нам в школу завтра приедет комиссия».