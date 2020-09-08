В Москве отменили традиционный гастрономический фестиваль. Впервые за его историю

Московский гастрономический фестиваль (МГФ), который проходит ежегодно с 2005 года, впервые объявил о переносе на неопределенный срок. В октябре фестиваля не будет, рассказали «Афише Daily» его организаторы.

«Несмотря на ощущение скорой победы, вирус еще опасен, и мы не имеем морального права продвигать свои события и призывать москвичей активно посещать рестораны этой осенью. Опираясь на международную практику, а не на русское «авось» и, обсудив ситуацию с коллегами из Европы и США, мы уверены, что проведение мероприятий с массовым посещением ресторанов в конце этой осени — некорректно и неэтично», — заявил президент МГФ Игорь Губернский.

Управляющий директор фестиваля Артем Байбуз отметил, что сейчас организаторы работают над новыми проектами. А все существующие — Moscow Restaurant Week, премия «Лавровый лист», конкурс молодых шефов «Серебряный Треугольник» и МГФ — вернутся, как только ситуация с вирусом станет благоприятной.

Московский гастрономический фестиваль проходит ежегодно с 2005 года в октябре. В этот месяц в десятках ресторанов столицы можно заказать специальный сет по фиксированной цене. По словам организаторов, цель мероприятия — продвижение московских заведений и изменение структуры потребления россиян в целом.