Вечеринка по раскрытию пола ребенка спровоцировала пожар в Калифорнии на тысячи гектаров

Причиной одного из многочисленных лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Калифорнии, стала вечеринка по объявлению пола ребенка. Как пишет CNN, область возгорания достигла 4 тыс. гектаров.

Огонь вспыхнул из‑за «пиротехнического устройства, генерирующего дым». Семья решила объявить пол будущего ребенка в парке Эль Дорадо Ранч рядом с городом Юкейпа, в сотне километров восточнее Лос-Анджелеса.