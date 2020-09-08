Вечеринка по раскрытию пола ребенка спровоцировала пожар в Калифорнии на тысячи гектаров

Причиной одного из многочисленных лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Калифорнии, стала вечеринка по объявлению пола ребенка. Как пишет CNN, область возгорания достигла 4 тыс. гектаров.
Огонь вспыхнул из‑за «пиротехнического устройства, генерирующего дым». Семья решила объявить пол будущего ребенка в парке Эль Дорадо Ранч рядом с городом Юкейпа, в сотне километров восточнее Лос-Анджелеса.
Огонь распространился на значительную территорию национального заповедника Сан-Бернардино. По словам пожарных, это одно из самых крупных и опасных возгораний, которые происходили в этом районе. Из‑за него пришлось эвакуировать несколько населенных пунктов.
Виновникам грозят штрафы. Их величину определит то, насколько безрассудно вели себя гости вечеринки и какими правилами пожарной безопасности пренебрегли. Следователи установили уже как минимум три закона, которые были нарушены.
Сейчас в США бушуют 75 крупных лесных пожаров. Сильнее всего страдает Калифорния. В этом штате из‑за угрозы возгораний закрыли для посещения восемь национальных заповедников.