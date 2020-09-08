«Я просто так не уйду»: Александр Лукашенко ответил на вопросы российских СМИ о ситуации в Беларуси

Александр Лукашенко в Минске дал интервью представителям нескольких российских СМИ: главному редактору телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, корреспондентам Первого канала и «России 1» Антону Верницкому и Евгению Рожкову, а также главреду радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну.

Лукашенко спросили о протестах, оппозиции, действиях силовиков, дальнейших планах и многом другом. Мы собрали некоторые его ответы.

Про уход с поста президента

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь <…> Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!»

Про координационный совет оппозиции

«Я не буду разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!»

Про исчезновение Марии Колесниковой

«Мария Колесникова задержана за нарушение правил пересечения границы. Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между Беларусью и Украиной. Здесь при повторной проверке Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины».

Про появление с автоматом у резиденции

«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца».

Про изменение Конституции

«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов».

Про интеграцию с Россией

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты».

Про американцев и Россию

«Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами. Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель — Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!»

Также Лукашенко высказался о действиях силовиков во время и после задержаний мирных протестующих. Об этом рассказал корреспондент «России 1» Евгений Рожков: «Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев тут нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига. И действительно тогда отстояли страну, это его истинное мнение. А переборы (с применением силы — Прим. ред.) были, и он со всеми будет разбираться, он нам это обещал. Особенно со случаями избиения журналистов, в том числе российских».

Целиком интервью опубликуют позже.

Протесты в Беларуси начались после объявления результатов выборов президента страны. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы, и требуют проведения честного голосования. Итоги выборов не признали и страны Евросоюза.

Силовики использовали против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие. Тысячи человек попали в белорусские СИЗО, где их избивали, а некоторых насиловали.