перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
🚀 Приговор Михаилу Ефремову, трейлер новой экранизации «Ребекки» и другие новости дня 20:15 Дайджест
Оперштаб Москвы выпустил стикерпак в телеграме, посвященный вакцине «Спутник V» 19:29
Москва попала в топ-5 экологического рейтинга регионов России. На первом месте — Тамбовская область 19:22
Появились слухи, что Бэнкси — ведущий детской телепрограммы. Тот все отрицает 19:03
Пресс-материалы Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь»
Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь» 19:03
В Чечне задержали модератора оппозиционного чата. На видео он раскаивается и садится на бутылку 18:24
Итальянские ученые выразили сомнения в подлинности данных о российской вакцине 18:14
В Рязани учитель мастурбировал перед школьницей. Он сказал, что пытался убрать эрекцию 18:13
В Тюменской области пятиклассникам устроили имитацию захвата заложников. Одному ребенку стало плохо 17:50
Netflix/YouTube Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка»
Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка» 17:12
В Москве отменили традиционный гастрономический фестиваль. Впервые за его историю 17:00
«Я просто так не уйду»: Александр Лукашенко ответил на вопросы российских СМИ о ситуации в Беларуси 16:45
Вечеринка по поводу раскрытия пола ребенка спровоцировала пожар в Калифорнии на тысячи гектаров 16:24
На штаб Алексея Навального в Новосибирске напали. Кто‑то разбил в здании бутылку с сероводородом 15:58
Solen Feyissa/Unsplash Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна
Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна Обновлено в 15:34
Проект «То-на-то» представит экологичную коллекцию одежды на ярмарке Cosmoscow в Москве 15:26
YouTube ограничил показ фильма «России 1» про Беслан. Роскомнадзор назвал это цензурой 15:10
Garage Screen покажет первые эпизоды сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» 14:44
Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро француза, пытавшегося украсть песок с пляжа 14:39
Feduk выпустил грустную песню «Краски» 13:48
Отключить рекламу

Появились слухи, что Бэнкси — ведущий детской телепрограммы. Тот все отрицает

Илья Голубев
Сегодня в 19:03

В сети появилась и быстро распространилась конспирологическая теория, что за личностью уличного художника Бэнкси скрывается ведущий детской программы об искусстве «Art Attack» Нил Бьюкенен. Сам он это отрицает, пишет Би-би-си.

«Нил Бьюкенен НЕ Бэнкси», — появилось сообщение на сайте телеведущего. В нем уточняется, что публикацию пришлось сделать на главной странице, потому что возможности сайта не позволяют ответить всем интересующимся (судя по всему, это правда: в данный момент сайт не работает). Авторы поста добавили, что Нил Бьюкенен проводит время с семьей и готовит выставку к 2021 году.

Бьюкенен — художник родом из Ливерпуля, с 1990 по 2007 год он вел на британском телевидении детскую творческую программу «Art Attack», где работал над разными арт-объектами, например, зверинцем из мешков и овощей или с огромным рисунком улитки на лужайке. Также он играет в относительно популярной хеви-метал-группе Marseille.

Бэнкси — легендарный британский уличный художник, годами тщательно скрывающий свою личность. Он регулярно выпускает примечательные работы на злободневные темы и всегда старается привлечь внимание к серьезным социально-политическим проблемам различными перформансами. Работы Бэнкси стоят очень дорого (например, в прошлом октябре его полотно «Devolved Parliament» с обезьянами в британском парламенте продали на аукционе за 9,9 млн фунтов (863 млн р.)). При этом он не только творит, но и занимается благотворительностью: летом Бэнкси оплатил покупку судна для активистов, спасающих в Средиземном море оказавшихся за бортом беженцев.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите

Другие материалы по темам

Теги
Парламент Великобритании
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить