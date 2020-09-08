В сети появилась и быстро распространилась конспирологическая теория, что за личностью уличного художника Бэнкси скрывается ведущий детской программы об искусстве «Art Attack» Нил Бьюкенен. Сам он это отрицает, пишет Би-би-си.

«Нил Бьюкенен НЕ Бэнкси», — появилось сообщение на сайте телеведущего. В нем уточняется, что публикацию пришлось сделать на главной странице, потому что возможности сайта не позволяют ответить всем интересующимся (судя по всему, это правда: в данный момент сайт не работает). Авторы поста добавили, что Нил Бьюкенен проводит время с семьей и готовит выставку к 2021 году.

Бьюкенен — художник родом из Ливерпуля, с 1990 по 2007 год он вел на британском телевидении детскую творческую программу «Art Attack», где работал над разными арт-объектами, например, зверинцем из мешков и овощей или с огромным рисунком улитки на лужайке. Также он играет в относительно популярной хеви-метал-группе Marseille.

Бэнкси — легендарный британский уличный художник, годами тщательно скрывающий свою личность. Он регулярно выпускает примечательные работы на злободневные темы и всегда старается привлечь внимание к серьезным социально-политическим проблемам различными перформансами. Работы Бэнкси стоят очень дорого (например, в прошлом октябре его полотно «Devolved Parliament» с обезьянами в британском парламенте продали на аукционе за 9,9 млн фунтов (863 млн р.)). При этом он не только творит, но и занимается благотворительностью: летом Бэнкси оплатил покупку судна для активистов, спасающих в Средиземном море оказавшихся за бортом беженцев.