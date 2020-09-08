На штаб Алексея Навального в Новосибирске напали. Кто‑то разбил в здании бутылку с сероводородом

В Новосибирске напали на штаб Алексея Навального: во время лекции по наблюдению за голосованием на выборах кто‑то вошел в помещение и разбил в нем бутылку с сероводородом. Об этом в социальных сетях рассказали сотрудники штаба.

Двум людям стало плохо, их увезли на скорой. «Сразу после того, как неизвестный разбил бутылку, у всех начала болеть голова и появилась тошнота. Сейчас стало лучше, но ощущение, будто лицо стекает вниз, примерно как когда обезболивают зуб. Кружится голова, все замедленно, но уже не тошнит», — рассказал один из пострадавших.