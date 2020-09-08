Проект «То-на-То» представит экологичную коллекцию одежды на ярмарке Cosmoscow в Москве

Участники проекта «То-на-То» проведет с 10 по 13 сентября проведет на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow перформанс-акцию об осознанном потреблении.

Коллекция «Биоразнообразие» посвящена возможному массовому вымиранию животных, которое, по прогнозам некоторых ученых, произойдет во многом по вине человека уже в этом столетии.

«Архивные вещи Haider Ackermann, Ann Demeulemeester, Acne Studios, Lanvin, Neighbourhood и других брендов были преобразованы в манифест поддержки генетического, видового, биологического разнообразия и биоразнообразия экосистем. Каждая вещь в коллекции представляет либо проблему, либо решение проблемы антропоцена», — заявляют организаторы акции.

Коллекция будет представлена перформансом «Замедлиться» от художницы и режиссерки Вики Приваловой — акция должна предложить новый взгляд на осознанное потребление.