Проект «То-на-То» представит экологичную коллекцию одежды на ярмарке Cosmoscow в Москве

Участники проекта «То-на-То» проведет с 10 по 13 сентября проведет на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow перформанс-акцию об осознанном потреблении.
Коллекция «Биоразнообразие» посвящена возможному массовому вымиранию животных, которое, по прогнозам некоторых ученых, произойдет во многом по вине человека уже в этом столетии.
«Архивные вещи Haider Ackermann, Ann Demeulemeester, Acne Studios, Lanvin, Neighbourhood и других брендов были преобразованы в манифест поддержки генетического, видового, биологического разнообразия и биоразнообразия экосистем. Каждая вещь в коллекции представляет либо проблему, либо решение проблемы антропоцена», — заявляют организаторы акции.
Коллекция будет представлена перформансом «Замедлиться» от художницы и режиссерки Вики Приваловой — акция должна предложить новый взгляд на осознанное потребление.
В коллекции представлены, например, пиджак «Загрязнение океана», пальто «Красная книга», объект «Шуба с плесенью в прозрачном чехле», брюки «Перенасыщение», рубашка «Мишки на полюсе» и другие вещи.
«Мы формируем сообщество с похожими ценностями. И каждый, кто покупает вещь из нашей коллекции, подписывается под общим манифестом. Мы планируем сделать несколько событий, посвященных теме осознанного потребления. Мы трое — разные, но мы одинаково считаем, что сохранение индивидуальности и развитие горизонтальных коммуникаций — это и есть биоразнообразие и новый способ строить отношения в творческих и любых других коллективах», — утверждают создатели коллекции Роман Ковалишин и Оля Глаголева, а также Вика Привалова.