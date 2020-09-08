перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вечеринка по раскрытию пола ребенка спровоцировала пожар в Калифорнии на тысячи гектаров 16:24
На штаб Алексея Навального в Новосибирске напали. Кто‑то разбил в здании бутылку с сероводородом 15:58
Solen Feyissa/Unsplash Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна
Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна Обновлено в 15:34
Проект «То-на-То» представит экологичную коллекцию одежды на ярмарке Cosmoscow в Москве 15:26
YouTube ограничил показ фильма «России 1» про Беслан. Роскомнадзор назвал это цензурой 15:10
Garage Screen покажет первые эпизоды сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» 14:44
Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро француза, пытавшегося украсть песок с пляжа 14:39
Feduk выпустил грустную песню «Краски» 13:48
Lionsgate Movies/YouTube Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался»
Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался» 13:42
New Order выпустили новый сингл «Be a Rebel» 13:35
Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима 12:55
Иван Ургант рассекретил Ника и Майка из «перехваченного» разговора о Навальном 12:47
The Village: Михаил Скипский провел игры на Дне города в Москве, организаторы это скрыли 12:23
Erik Odiin/Unsplash Каждый шестой россиянин думает об эмиграции
Каждый шестой россиянин думает об эмиграции 11:49
Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы не уезжать из Беларуси 10:55
На месте завода в Тушино построят жилой квартал на 450 тыс. квадратных метров 10:49
В России за сутки выявили чуть больше 5000 случаев коронавируса 10:39
Интерпол: из‑за пандемии выросло число сексуальных преступлений против детей 10:05
Принудительно госпитализированную школьницу выписали из психдиспансера в Красноярске 10:02
«БелТА»: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Туда же уехали пропавшие члены оппозиции
«БелТА»: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Туда же уехали пропавшие члены оппозиции Обновлено в 9:25
Отключить рекламу

Garage Screen покажет первые эпизоды сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

Илья Голубев
Сегодня в 14:44

В летнем кинотеатре Garage Screen 15 сентября покажут первые два эпизода долгожданного мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» от HBO, причем второй эпизод выйдет раньше мировой премьеры.

Сериал рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других «детей полка» они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.

Роли в сериале исполнили звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер, Хлоя Севиньи, Алиса Брага, Джордан Кристин Симон и рэпер Кид Кади. Продюсировали его Лоренцо Мьели и Марио Джанани, ранее работавшие над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа».

Вход на показ свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите

Другие материалы по темам

Люди
Лука Гуаданьино
Хлоя Севиньи
Алиса Брага
Паоло Соррентино
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить