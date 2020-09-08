Garage Screen покажет первые эпизоды сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

В летнем кинотеатре Garage Screen 15 сентября покажут первые два эпизода долгожданного мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» от HBO, причем второй эпизод выйдет раньше мировой премьеры.

Сериал рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других «детей полка» они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.

Роли в сериале исполнили звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер, Хлоя Севиньи, Алиса Брага, Джордан Кристин Симон и рэпер Кид Кади. Продюсировали его Лоренцо Мьели и Марио Джанани, ранее работавшие над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа».

Вход на показ свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.