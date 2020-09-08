Feduk выпустил грустную песню «Краски»

В мелодичной балладе, выполненной, по замечанию The Flow, в инди-роковом обвесе, лиричный герой успокаивает девушку, которая не смогла пройти важный для нее кастинг. Продюсером трека выступил Vacio, ранее работавший с Feduk над песней «Друзья».

Feduk выпустил новый сингл «Краски», который уже можно послушать Apple Music , «ВКонтакте» , «Яндекс.Музыке» и Spotify .

В сентябре у Федука должен выйти новый альбом, полностью спродюсированный группой Cream Soda. В июльском интервью Buro 247 музыкант говорил, что на нем будут и хаус, и трэп, и R&B, и, возможно, грайм. За месяц до этого Feduk представил макси-сингл «Останься» и показал клип на один из новых треков.

15 сентября, в рамках 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи пройдет премьерный показ киноверсии нового спектакля Ивана Вырыпаева UFO, созданного продюсерским бюро Okko Театр. По окончании специального внеконкурсного показа фильм-спектакль будет эксклюзивно доступен в мультимедийном сервисе Okko.