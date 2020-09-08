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New Order выпустили новый сингл «Be A Rebel»

Илья Голубев
Сегодня в 13:35

Британская синти-поп-группа New Order выпустила первый за пять лет сингл — «Be A Rebel». Трек доступен в цифровом виде, на пластинке и CD, в сингл вошли и ремиксы на него. Пока не известно, готовят ли музыканты альбом или еще какой‑либо релиз.

«Мы решили выпустить новую песню в трудные времена. У нас не было возможности выступать, но музыка все равно остается чем‑то, что объединяет нас. Надеемся, вам понравится… Увидимся скоро», — сказал фронтмен группы Бернард Самнер. Басист New Order Стивен Моррис добавил, что песню они записывали удаленно, и это был очень странный опыт.

New Order в 1980 году основали бывшие участники Joy Division, знаковой пост-панк-группы, после самоубийства ее фронтмена Йена Кертиса. Музыканты радикально сменили направление с мрачно-минималистичного на танцевальное и обрели коммерческий успех.

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