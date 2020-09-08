New Order выпустили новый сингл «Be A Rebel»

Британская синти-поп-группа New Order выпустила первый за пять лет сингл — «Be A Rebel». Трек доступен в цифровом виде, на пластинке и CD, в сингл вошли и ремиксы на него. Пока не известно, готовят ли музыканты альбом или еще какой‑либо релиз.

«Мы решили выпустить новую песню в трудные времена. У нас не было возможности выступать, но музыка все равно остается чем‑то, что объединяет нас. Надеемся, вам понравится… Увидимся скоро», — сказал фронтмен группы Бернард Самнер. Басист New Order Стивен Моррис добавил, что песню они записывали удаленно, и это был очень странный опыт.