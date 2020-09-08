Иван Ургант рассекретил Ника и Майка из «перехваченного» разговора о Навальном

В новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» ведущий прокомментировал якобы перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина. В нем некие Ник и Майк говорят о фальсификации отравления Алексея Навального и называют Александра Лукашенко «крепким орешком».

Иван Ургант предположил, что есть только два способа, которыми в Беларуси смогли перехватить разговор агентов: «либо фашисты, отступая не успели смотать кабель, либо Александр Григорьевич неправильно повернул антенну на телевидении, когда настраивался на РЕН-ТВ, чтобы посмотреть свой любимый фильм «Разлом Сан-Андреас» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, и случайно перехватил разговор».

Ургант также заявил, что программа провела собственное расследование и рассекретила Ника из Берлина и Майка из Польши. По словам ведущего, им известен только один Майк с польской фамилией — это Майк Вазовски — один из главных героев мультфильма Pixar «Корпорация монстров». В свою очередь Ник, по мнению Урганта, никто иной, как австралийский рок-музыкант Ник Кейв.

«Вопрос один: мог австралийский музыкант оказаться в Берлине? А у них, у наркоманов что угодно может быть», — предположил ведущий, добавив, что «шпионская сеточка раскрыта».