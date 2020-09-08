В России за сутки выявили чуть больше 5000 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5099 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Нижегородской, Московской областях, Ставрополье, Свердловской, Воронежской областях и Красноярском крае.