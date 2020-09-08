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В России за сутки выявили чуть больше 5000 случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:39

В России за последние сутки выявили 5099 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Нижегородской, Московской областях, Ставрополье, Свердловской, Воронежской областях и Красноярском крае.

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 035 789, из них более 850 тыс. выздоровели, 17 993 умерли. За последние сутки вылечились 6772 человека, умерли 122 пациента.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 27,3 млн человек, 892 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,3 млн), на втором — Индия (4,2 млн), на третьем — Бразилия (4,1 млн).

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