Принудительно госпитализированную школьницу выписали из психдиспансера в Красноярске

14-летнюю школьницу из Красноярска выписали из психдиспансера, куда ранее ее принудительно отправила ФСБ из-за подписки девочки на группу «Колумбайн» в «ВКонтакте». Об этом сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, который представляет интересы матери школьницы.

Васин отметил, что оспорит решение суда о принудительной госпитализации девочки. «Впереди еще апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК, психологическая реабилитация и возвращение Алены в школу», — написал он.

ФСБ принудительно отправила девочку в психдиспансер 24 сентября после обыска у нее дома. Сестра школьницы рассказывала, что сотрудники службы ворвались в дом в пять утра, ее родителей запугали и заставили подписать «добровольное» соглашение об обследовании. Во время разговоров по телефону с главврачом ПНД родителям обещали, что девочку выпустят после 1 сентября.

Однако затем главврач диспансера обратился в суд с требованием принудительно госпитализировать школьницу из‑за «деструктивного поведения». Он заявлял, что девочка может представлять опасность для себя и окружающих.

1 сентября суд удовлетворил требование главврача. При этом профессор и доктор медицинских наук Владимир Менделевич, привлеченный «Агорой» в качестве эксперта, не нашел оснований для госпитализации. Он назвал подобное решение «грубым нарушением принципов психиатрической диагностики», а также «необоснованным, неаргументированным и недоказанным выводом».