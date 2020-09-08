Интерпол: из‑за пандемии выросло число сексуальных преступлений против детей

Пандемия коронавируса привела к росту количества сексуальных преступлений против детей. Об этом сообщается в отчете на сайте Интерпола.

В частности речь идет о сексуальных домогательствах до несовершеннолетних и распространении материалов с сексуальной эксплуатацией. Как уточнил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, «мы видим лишь верхушку айсберга, когда дело касается онлайн-материалов о сексуальной эксплуатации детей».

Ключевыми факторами, повлиявшими на рост сексуальных преступлений против детей, стали закрытие школ по всему миру и переход на онлайн-обучение, большее количество времени, которое несовершеннолетние проводят в интернете и соцсетях, ограничение международных поездок, а также ограниченный доступ к социальным службам.

В отчете также говорится, что в связи с пандемией возросла активность на форумах в даркнете, посвященных насилию над детьми.

«Важно помнить, что каждое фото и видео с сексуальным насилием над несовершеннолетними является свидетельством реального преступления с участием настоящих детей. Каждый раз, когда такое изображение просматривают, эти дети снова становятся жертвами, и их настоящие страдания продлеваются еще больше», — отметил Шток.

Весной сообщалось, что из‑за пандемии в России в 2,5 раза увеличилось число обращений о домашнем насилии. Правозащитники фиксировали рост подобных обращений и в других странах.