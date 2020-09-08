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Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:05

Первую партию вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав России.

В министерстве сообщили, что первая партия препарата «Спутник V» (другое название — «Гам-Ковид-Вак»), разработанного НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, «прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот».

Доставки первых партий в регионы ожидаются в ближайшее время. После этого, по словам замдиректора Института Гамалеи по научной работе Дениса Логунова, должна начаться вакцинация населения.

Также отмечается, что в скором времени должна стартовать третья фаза клинических испытаний Sputnik V в московских поликлиниках — в ней примут участие 40 тыс. добровольцев. Как уточняется, настоящую вакцину получит только часть из них, а остальные — плацебо. По информации московской мэрии, заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины подали около 25 тысяч человек.

Ранее в сентябре глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что большую часть россиян вакцинируют от коронавируса в течение 9–12 месяцев. Также он отметил, что вакцина защищает организм на протяжении двух лет и более.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». По его словам, ею вакцинировалась одна из его дочерей. Позже из непубличного отчета Центра им. Гамалеи стало известно, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины примут участие граждане Беларуси.

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