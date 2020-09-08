«Союзмультфильм» выпустит детективный мультсериал по сценарию Дарьи Донцовой

Студия «Союзмультфильм» выпустит многосерийный детективный мультсериал «Тайны медовой долины» по сценарию писательницы Дарьи Донцовой.

В центре сюжет окажутся два героя — Бельчонок Чинк и Сова Софи. Они будут расследовать различные преступления и разгадывать загадки на острове. Мультсериал 52 эпизодов будет рассчитан на детскую аудиторию от 4 до 6 лет.