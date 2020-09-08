«Союзмультфильм» выпустит детективный мультсериал по сценарию Дарьи Донцовой

Студия «Союзмультфильм» выпустит многосерийный детективный мультсериал «Тайны медовой долины» по сценарию писательницы Дарьи Донцовой.
В центре сюжет окажутся два героя — Бельчонок Чинк и Сова Софи. Они будут расследовать различные преступления и разгадывать загадки на острове. Мультсериал 52 эпизодов будет рассчитан на детскую аудиторию от 4 до 6 лет.
Премьера проекта пройдет 19 сентября на стриминговой платформе Premier. По словам создателей мультсериала, студия «Союзмультфильм» планирует развивать жанр детского детектива. По мотивам «Тайн медовой долины» позднее снимут полнометражный фильм.
Ранее «Союзмультфильм» представил заключительную серию трилогии о медвежонке Умке, а также перезапустил советский мультсериал «Ну, погоди!».