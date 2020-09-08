«Макдоналдс» тестирует систему распознавания лиц для контроля температуры посетителей

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начала тестировать систему измерения температуры всех входящих в ресторан посетителей, сообщил Rusbase.

Новая технология работает по принципу распознавания лиц: система позволяет на расстоянии определить температуру одновременно 40 людей, попавших в кадр. По словам пресс-службы «Макдоналдса», максимальная погрешность измерения составляет всего 0,2 градуса.

Первая система от VisionLabs Thermo появилась на входе в «Макдоналдс» на Менделеевской. «Информация о произведенных замерах выводится на экран уполномоченному сотруднику. При выявлении людей с повышенной температурой система направляет сообщение в служебный чат», — рассказали в «Макдоналдсе».

Какие именно действия предпримут сотрудники ресторана в адрес потенциального заболевшего, не сообщается. Но, по словам представителей «Макдоналдс», новая технология поможет предотвратить заражение коронавирусом нового типа. При этом личные данные посетителей системой собираться не будут.

Ранее сообщалось, что система распознавания лиц появится в московском метрополитене. Ей оснастят четверть всех вагонов.