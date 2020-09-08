Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

Поисковая система «Спутник», над которой работал «Ростелеком», прекратила работу. Об этом сообщил CNews.

С сайта «Спутника» удалили строку для поисковых запросов. Теперь на веб-странице находятся только ссылки на другие разработки «Ростелекома», в том числе на корпоративный браузер и аналитические системы.

Государственный поисковик «Спутник» работал с 2014 года. Предполагалось, что в ближайшее время все государственные учреждения будут обязаны использовать именно его. Однако в 2017 году «Ростелеком» признал проект неудачным, а вскоре компания попросила суд признать банкротом свою дочернюю компанию, разрабатывавшую поисковик и браузер.