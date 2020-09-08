В Перми школьница убила отчима, который ее избивал. СК закрыл дело, заведенное не девочку

В Перми в ноябре 2019 года семиклассница убила отчима, который регулярно избивал ее саму, ее мать, бабушку и друзей. На девочку завели уголовное дело, но Следственный комитет прекратил его, сообщила «Медуза» со ссылкой на адвоката «Зоны права» Анастасию Шардакову.

Убитый мужчина жил с семьей девочки пять лет, он часто выпивал, заставлял падчерицу и ее друзей пить вместе с ним, а также постоянно бил школьницу, ее мать и бабушку. Они неоднократно обращались из‑за этого в полицию.

По информации СМИ, 15 ноября 2019 года мужчина «стал все крушить и ломать», начал бить падчерицу и ее подруг, одной из которых сломал нос, а потом «напал на бабушку». Семиклассница вступилась за женщину и ударила обидчика ножом, якобы «чтобы напугать». Удар пришелся в легкое, из‑за чего мужчина скоро скончался.

Как утверждает девочка, она не помнит, как все произошло, и после случившегося боялась идти в школу, думая, что там на нее «будут показывать пальцем».

Следственный комитет Орджоникидзевского района Перми возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и полгода расследовал обстоятельства смерти мужчины. По мнению следствия, отчим не угрожал никому из членов семьи убийством, «а лишь в очередной раз напал на них».

В июне 2020 года СК поменял статью обвинения на «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Поскольку ответственность по этой статье наступает с 16 лет, дело в отношении школьницы решили прекратить.

По словам адвоката семиклассницы, дело еще могут возобновить, если родственники погибшего обратятся в краевую прокуратуру или суд.

«Некоторые судьи начинают применять какие‑то жесткие стандарты, как потерпевшая должна была себя вести: могла ли она убежать из квартиры, спастись, позвать на помощь. Хотя Верховный суд напрямую нам говорит о том, что такие вещи учитываться не должны», — рассказывает о судебных делах о самообороне адвокат Валентина Фролова.

Адвокат отмечает, что в российских судах не очень много случаев, когда «оборона признается именно обороной».