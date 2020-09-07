Facebook запретил неизлечимо больному французу транслировать свою смерть

Facebook решил заблокировать трансляцию француза Алена Кока, который планировал в прямом эфире показать последние дни своей жизни. Свое решение соцсеть объяснила запретом на показ самоубийств, пишет Би-би-си.

57-летний Кок страдает неизлечимым дегенеративным заболеванием, при котором слипаются стенки артерий. В субботу француз отказался от еды, питья и приема лекарств.

В июле мужчина просил президента Франции Эммануэля Макрона одобрить ему эвтаназию, чтобы «умереть достойно». Политик ответил ему отказом, заявив, что не может поставить себя выше закона.

В Facebook заявили, что уважают желание Кона обратить внимание на проблему эвтаназии, но «следуя советам экспертов, приняли меры по предотвращению трансляции в аккаунте Алена».

Сейчас во Франции эвтаназия запрещена. Многие жители страны, пишет Би-би-си, выступают за то, чтобы процедуру разрешили. Правые политики и католическая церковь выступают против, обосновывая это моральными соображениями.