Бизнесмен Ричард Брэнсон планирует полететь в космос уже в 2021 году

Бизнесмен Ричард Брэнсон планирует отправиться в космос как космический турист уже в 2021 году, сообщил CNBC.

Компания Virgin Galactiс, принадлежащая бизнесмену, подала заявку на проведение тестового запуска космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту с 22 октября 2020 года. Запланированы два полета: первый завершит испытания космического корабля, на нем полетят два пилота-испытателя, а во втором полете экипаж увеличится до четырех человек.

После тестовых полетов состоится визит самого Брэнсона в космос. По словам агентства, это будет отправная точка для начала космического туризма компании.

Кроме того, до 22 октября Virgin Galactic собирается провести четырехчасовые испытания самолета-носителя WhiteKnightTwo — они назначена на 1 и 7 октября.

Первый суборбитальный полет с пассажиром на борту Virgin Galactic провела в феврале 2019 года. Первый коммерческий космический рейс намеревались провести до середины 2020 года. Стоимость двухчасового полета на SpaceShipTwo должна составлять для космических туристов около 250 тыс. долларов.