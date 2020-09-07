Российского посла вызвали в МИД Британии из‑за ситуации с Алексеем Навальным

Он заявил, что Лондон «глубоко обеспокоен отравлением» Навального и призвал Россию провести «полное и прозрачное расследование». Рааб отметил, что применение химического оружия «совершенно неприемлемо».

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД из‑за ситуации с Алексеем Навальным . Об этом написал в твиттере глава министерства Доминик Рааб.

Келин в ответ заявил о недопустимости голословных обвинений и политизации вопроса, «который носит сугубо медицинский и юридический характер». Также дипломат подтвердил приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления оппозиционера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что нет никакого повода для обвинений в адрес российского государства.