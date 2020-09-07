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Еще два рекламодателя перестали сотрудничать с «Comment Out». Создатели шоу прокомментировали ситуац

Семён Гудошников
Сегодня в 20:26

Еще два крупных рекламодателя — «Магнит» и Mars — отказались сотрудничать с ютьюб-шоу «Comment Out» после выпуска с шутками про Беларусь и хабаровские протесты. Об этом пишет РБК.

Представители компаний заявили, что содержание программы с ними не согласовывалось, а оскорбление аудитории они считают неприемлемым.

Создатели шоу прокомментировали уход рекламодателей. «Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину», — цитирует их слова РБК.

Ранее с шоу отказались работать компания Unilever (владеет брендами Axe, Lipton, Calve, Rexona, «Балтимор» и другими), а также сервис «Яндекс.Лавка».

В выпуске «Comment Out» от 31 августа лидеру The Hatters Юрию Музыченко предложили написать в инстаграме Евгения Плющенко такой комментарий: «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Беларуси? Ответ: Тихановской, когда она увидела след от месячных на прокладке!»

Когда музыкант отказался это делать, его попросили опубликовать пост следующего содержания: «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло».

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