В Москве прошла премьера спектакля «UFO» Ивана Вырыпаева. Его киноверсия выйдет на Okko

6 сентября в Центре имени Всеволода Мейерхольда прошла премьера спектакля «UFO» по пьесе Ивана Вырыпаева о людях, столкнувшихся с внеземной цивилизацией. Проект, созданный продюсерским центром Okko, состоит из театрального спектакля и его киноверсии.

В спектакле приняли участие Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов и Инна Сухорецкая.

Посмотреть постановку пришли Cтас Намин, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Владимир Мишуков, Юлия Снигирь, Евгения Линович, Аврора, Павел Артемьев, Дмитрий Хрусталев и другие российские знаменитости. Как отмечают организаторы, они надели черные и белые маски, в которых «немного напоминали инопланетян и не всегда стремились быть узнанными».

Премьера киноверсии «UFO» пройдет 15 сентября в рамках 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи. После показа картина станет доступна эксклюзивно онлайн в коллекции «Okko Театра».

«Сам наш проект заключается в синергии офлайна и онлайна. Киноверсия, которую мы делаем для мультимедийного сервиса Okko, уже отмечена на трех кинофестивалях, в том числе и на международном Варшавском, что очень приятно. В любом случае неважно, с какого формата вы начнете знакомство с постановкой: если вы сначала увидели киноверсию и вам понравилось содержание, то обязательно сходите на спектакль, потому что вы увидите то, чего нет в фильме, а именно — живой актерской игры», — рассказал о проекте Вырыпаев-старший.

Геннадий Вырыпаев отметил, что изначально режиссеры планировали снять киноверсию на удаленке и с зарубежными актерами. Однако все же было решено снять картину с российскими артистами, когда ограничения начали снимать. При этом Вырыпаев-старший работал с ними из Европы по Zoom.

«UFO» — это истории, рассказанные людьми из разных стран мира. «Согласно статистическим исследованиям, 6 млн человек утверждают, что имели контакт с инопланетянами. 2 млн из них говорят, что были похищены и провели какое‑то время в неизвестном пространстве. И только 9 рассказывают о чем‑то совершенно невероятном», — описывают спектакль создатели.