Леонид Рошаль ответил на заявление Юлии Навальной о лечении ее мужа

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль ответил на заявление Юлии Навальной, которая выступила против создания российско-немецкой группы для лечения ее мужа.

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», — написал доктор в твиттере.

Ранее Рошаль предложил создать российско-немецкую группу для выяснения причин состояния Алексея Навального. Вместе, по мнению доктора, эксперты двух стран смогут обсудить, есть ли у политика признаки отравления. Если их найдут, в России должны возбудить уголовное дело, считают в Национальной медицинской палате.

В ответ Юлия Навальная заявила, что генезис комы ее супруга известен — отравление ФОС (фосфороорганические соединения, к которым относится «Новичок». — Прим. ред.), и в Омске, по ее словам, об этом прекрасно знали.

Навальная добавила, что ее муж — не собственность российских медиков и доктора Рошаля в частности. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться», — отметила она.