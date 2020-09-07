В Томске неизвестные разгромили выставку, посвященную женской истории. Она проработала один день

В Томске 5 сентября неизвестные разгромили выставку «Неявные отношения», открытую за день до этого в рамках фестиваля женской истории «СНеЖИ». Об этом передает «ТВ2» со ссылкой на организатора выставки Аксинью Сарычеву.

В день первой экскурсии организаторы услышали шум внутри помещения, запертого на замок. Внутри, по словам Сарычевой, оказались «четверо студентов или старшеклассников», которые проникли через окно и испортили некоторые работы.

Вандалы хотели украсть один из экспонатов — вышивку о гражданской войне томской художницы Анны Бакшаевой, но Сарычева успела вытащить ее из рюкзака у грабителя. Экскурсию все же провели, но она стала последней, а выставку пришлось закрыть.

«Мы боимся за сохранность работ. Такого у нас ни разу еще не было. Тема выставки была про связи и отношения с людьми, городом, государством, телом, предметами, личные, подвижные, неявные или конфликтные. Ну, вот такое у некоторых людей отношение к современному искусству в Томске. Очень жаль, мы старались и вложили много сил и ресурсов», — поделилась организатор мероприятия.

Фестиваль женской истории «СНеЖИ» проходил в Томске с 1 по 6 сентября. В ходе него состоялись лекции, кинопоказы и выставки, посвященные роли женщин в истории и их положении в современном мире. Выставка «Неявные отношения» была расположена в пространстве «Котельная», фотографии ее экспонатов можно посмотреть здесь.