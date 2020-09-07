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Москва попала в топ мегаполисов с самой эффективной экономической политикой во время пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 15:14

Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) составили рейтинг 15 крупнейших мегаполисов мира по эффективности их экономической политики во время пандемии. Москва заняла в нем третье место, уступив Сеулу и Шанхаю, пишут «Ведомости». Петербург оказался на седьмом месте, в конце списка — Лондон, Берлин и Монреаль.

Хорошие показатели Москвы связаны со сбалансированной политикой поддержки экономики, отмечает директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов. Ей единственной из городов с населением больше 10 млн человек удалось сохранить минимальный уровень безработицы — всего 2% во втором квартале 2020-го.

Кроме того, в российской столице зафиксирован один из самых высоких темпов восстановления потребительского спроса. По этому показателю она уступает только Шанхаю. В целом экономика быстрее всего восстанавливается в Москве, Стамбуле, Шанхае и Сеуле, а медленнее всего — в Монреале, Сингапуре и западноевропейских столицах.

В топе по доступности онлайн-услуг в период пандемии оказались Сингапур, Сеул и Пекин. Впрочем, Москва по этому показателю стала одним из лидеров вне азиатско-тихоокеанского региона (наряду со Стокгольмом и Парижем).

Антикоронавирусные ограничения начали вводить в Москве с конца марта — были закрыты кафе и фитнес-клубы, театры и кинотеатры, непродуктовые магазины и компании сферы услуг. Несколько месяцев в городе действовал пропускной режим. Сейчас большинство этих ограничений снято, остались лишь масочно-перчаточный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

Еще в июне РБК писал, что во время пандемии закрылись 112 кафе и магазинов на главных торговых улицах столицы, также карантин не пережили пятая часть финтес-клубов. В июле мэр города Сергей Собянин заявлял, что московской экономике потребуется около полугода на восстановление.

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