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Сахалинские третьеклассники устроили пикет против буллинга в школе. Теперь их допрашивает полиция

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:10

Полиция начала допрашивать детей из школы № 21 Южно-Сахалинска и их родителей после того, как третьеклассники устроили пикет против издевательств со стороны однокашника. Об этом сообщает местное издание Sakhalin.info.

Дети вышли на митинг после того, как в школу вернулся ученик по имени Вася — за год до этого его отстранили от занятий и перевели на очно-заочное обучение, после того как он срывал уроки, доводил других детей, бил их и учителя, мочился в классе и так далее.

Третьеклассники вышли на школьный двор с плакатами «Я тоже имею право спокойно учиться», «Я не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников» и «Мне страшно идти в школу». В школу приехали журналисты и полиция, а директор школы издала приказ о переводе Васи на домашнее обучение.

Однако полиция 4 сентября начала проверку по факту пикета. Родители сообщили, что не получали по этому поводу никаких официальных документов, однако детей стали допрашивать сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что допросы ведутся в присутствии социального педагога, чтобы не нарушать протокол.

«Опрашивают детей в школе и берут показания у родителей. Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков», — рассказала мать одного из учащихся.

Теперь активисты и их родители ищут юристов: как пишет Sakhalin.info, «вполне возможно, что они могут понадобиться им после произошедшего». В пресс-службе УМВД заявили, что по факту пикета проводится проверка на предмет нарушения административного законодательства.

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