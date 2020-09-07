Популярный американский бьюти-блогер умер в 17 лет

Популярный бьюти-блогер и владелец собственного бренда Итан Питерс умер в возрасте 17 лет, предположительно, от передозировки наркотиков, сообщает издание The Mirror.

Питерс, известный в сети как Ethan is Supreme (540 тыс. подписчиков в инстаграме), прославился благодаря своим обучающим видео по макияжу, модным обзорам и линейке одежды Hellboy.

«Просто хочу поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это раз в год, чтобы посмотреть, как сильно я изменился, и до сих пор единственное, что осталось прежним — темные круги под глазами, хаха», — написал Итан Питерс два дня назад в своем последнем посте в инстаграме.

По словам его отца, который и нашел тело, причиной смерти блогера могла стать передозировка наркотиков. Эту вероятность подтверждает подруга Питерса, блогерка Ава Луиза, рассказавшая, что он боролся с зависимостью. После смерти своего друга Луиза выдала серию постов о нем, полных сожалений, что она не помогла ему справиться с тягой к наркотикам. Свои соболезнования высказали крупные фигуры сетевого бьюти-коммьюнити.